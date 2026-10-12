L'impact du second mandat de Trump sur le secteur de l'huile d'olive

L'Association nord-américaine de l'huile d'olive estime que la promotion de l'huile d'olive menée par l'administration Trump à travers des campagnes de santé publique a ouvert de nouvelles perspectives pour le secteur, mais que les droits de douane font grimper les prix pour les consommateurs et risquent de freiner la consommation.

Les élections de mi-mandat approchent à grands pas aux États-Unis : les 435 membres de la Chambre des représentants et les 35 sénateurs sont tous en lice, dans un contexte de mécontentement généralisé à l’égard du Parti républicain au pouvoir, alors que le président Donald J. Trump entame son deuxième mandat.

Cependant, Joseph R. Profaci, directeur exécutif de l’Association nord-américaine de l’huile d’olive, a déclaré que les deux premières années du second mandat de Trump n’avaient pas été défavorables au secteur de l’huile d’olive, même en tenant compte de l’impact intermittent des droits de douane sur les importations américaines d’huile d’olive.

« Nous touchons une population qui ne faisait pas partie de l’univers de l’huile d’olive. » – Joseph R. Profaci, Association nord-américaine de l’huile d’olive

« Il y a eu beaucoup d’aspects positifs sous [la direction de Robert F. Kennedy, Jr. au ministère de la Santé et des Services sociaux], et je pense que les aspects positifs de ce qui s’est passé ces deux dernières années l’emportent largement sur les aspects négatifs », a déclaré M. Profaci à Olive Oil Times.

« Il a constitué une équipe de conseillers qui semblent très bien connaître l’huile d’olive et ses bienfaits pour la santé . Parmi eux figure [la conseillère principale] Calley Means, qui, je crois, est une fervente défenseuse de l’huile d’olive », a-t-il ajouté.

L’administration Trump a notamment soutenu le secteur de l’huile d’olive en révisant et en finalisant une règle de la Food and Drug Administration (FDA) relative aux allégations de santé, initiée par l’administration précédente du président Joseph R. Biden, Jr.

« Lorsque Trump est entré en fonction, la nouvelle administration a bénéficié d’une période d’examen avant l’entrée en vigueur de la réglementation. Elle l’a examinée pendant quelques semaines et l’a validée », a expliqué M. Profaci. « L’huile d’olive figure en bonne place parmi les produits pouvant désormais être étiquetés comme bons pour la santé. »

« La nouvelle réglementation s’applique à pratiquement toutes les huiles de cuisson d’origine végétale contenant moins de 20 % de graisses saturées, ce qui correspond en gros à toutes sauf l’huile de coco », a-t-il ajouté. « Mais quel symbole ont-ils choisi d’utiliser ? Une bouteille d’huile d’olive, avec un petit rameau d’olivier et des olives en dessous. »

M. Profaci a également souligné le rôle prépondérant d’une burette d’huile d’olive au centre de la pyramide alimentaire repensée par l’administration Trump, saluant l’effort de cette dernière pour remplacer les recommandations alimentaires par des recommandations axées sur les « vrais aliments », ce qui, selon lui, correspond davantage à la compréhension moderne de la science alimentaire et de la nutrition — sans entrer dans le détail des aliments, autres que l’huile d’olive, méritent d’être mis en avant.

Cependant, la nouvelle pyramide alimentaire a fait l’objet de nombreuses critiques , notamment parce qu’elle n’impose aucune limite aux recommandations de consommation de viande rouge ou de graisses saturées, malgré des décennies de données établissant un lien entre une consommation élevée de graisses saturées et des taux plus élevés d’AVC ou de crises cardiaques.

M. Profaci a déclaré qu’il préférait se concentrer sur la position de l’administration vis-à-vis de l’huile d’olive plutôt que de commenter ses autres politiques de santé. Il a en revanche salué la recommandation des nouvelles directives alimentaires invitant les Américains à cuisiner avec « des acides gras essentiels, tels que l’huile d’olive ».

M. Profaci a également salué le rôle de la nouvelle émission « Real Food Show » de Mme Kennedy, financée par le gouvernement, qui a mis l’huile d’olive à l’honneur dans son premier épisode avec le chef invité Andrew Gruel et qui, dans l’ épisode le plus récent , a inclus une recommandation « incontournable » de Lori Taylor, de Produce Moms, invitant les téléspectateurs à remplir leur garde-manger d’huile d’olive ou d’avocat.

Dans le premier épisode, Gruel et Kennedy ont préparé des croquettes de saumon croustillantes accompagnées d’une salade. Gruel a commencé par recommander de cuire des filets de saumon dans de « la bonne huile d’olive extra vierge » afin d’« apporter des saveurs irrésistibles » sans augmenter les coûts ni recourir à des aliments ultra-transformés .

Cependant, Gruel a également déclaré que le suif de bœuf ou l’huile d’avocat constituaient des substituts adéquats à l’huile d’olive, des recommandations avec lesquelles certains professionnels de la santé ne sont pas d’accord.

Il convient de noter que d’autres recettes préconisent l’huile d’avocat, qui ne présente pas non plus les bienfaits pour la santé associés à l’huile d’olive extra vierge, notamment les polyphénols .

Plus tard dans l’émission, Gruel a conseillé aux téléspectateurs d’utiliser un quart de tasse d’huile d’olive extra vierge dans une vinaigrette pour la salade d’accompagnement, en soulignant la valeur nutritionnelle qu’elle apporte et le fait que cette préparation maison coûte environ deux fois moins cher qu’une vinaigrette achetée en magasin.

« Nous avons ici le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux aux côtés d’un chef qui verse de l’huile d’olive extra vierge à tout va », a déclaré Profaci. « C’est tout à fait remarquable. »

Il a ajouté qu’il avait montré cet extrait lors d’une récente conférence en Espagne, où des représentants de l’industrie locale de l’huile d’olive ont fait remarquer qu’aucun membre du gouvernement espagnol n’aurait apporté un soutien aussi explicite à ce produit.

En complément des efforts de Kennedy pour promouvoir les aliments complets, M. Profaci a indiqué que les recherches menées par la NAOOA avaient montré une augmentation des recherches sur Google portant sur l’huile d’olive et les sujets connexes.

« Nous avons constaté que les recherches sur l’huile d’olive extra vierge avaient augmenté d’environ 22 % d’une année sur l’autre, tandis que celles concernant toutes les autres huiles de cuisson avaient baissé d’environ le même pourcentage », a-t-il déclaré. « Nous avons ensuite effectué une autre recherche pour savoir ce que les gens demandaient au sujet de l’huile d’olive extra vierge. De loin, les deux sujets les plus populaires étaient sa utilisation en cuisine et ses bienfaits pour la santé, qui arrivaient ex æquo. »

M. Profaci a ajouté que les questions relatives à la pureté et au prix étaient négligeables en comparaison, ce qui, selon lui, constituait un véritable changement dans les centres d’intérêt et les envies d’apprentissage des gens par rapport aux études précédentes.

« Pour moi, c’est une période vraiment inhabituelle. Au cours de mes neuf années en tant que directeur exécutif, je n’ai jamais connu un contexte comme celui-ci », a-t-il déclaré. « Nous touchons une population qui ne faisait pas partie de l’univers de l’huile d’olive. »

M. Profaci a indiqué que les données exclusives de la NAOOA corroboraient cette affirmation, le taux de pénétration dans les foyers étant passé de 38,5 % à 41,3 % en avril 2025, avant que l’administration Trump n’annonce sa première vague de droits de douane .

Malgré les avantages apparents pour la consommation d’huile d’olive découlant des efforts de l’administration Trump en matière de changements alimentaires, l’impact des droits de douane est difficile à ignorer.

M. Profaci a ajouté que ces mêmes données indiquaient que la consommation globale aux États-Unis n’avait pas augmenté, ce qu’il a attribué à une « barrière des prix », en partie due aux droits de douane.

Selon les données du ministère américain de l’Agriculture (USDA), la consommation nationale d’huile d’olive est passée de 454 000 tonnes métriques au cours de la campagne agricole 2024/25 à 430 000 tonnes en 2025/26. Toutefois, l’USDA prévoyait un rebond de la consommation à 454 000 tonnes en 2026/27.

Les États-Unis avaient initialement instauré un droit de douane de 25 % sur l’huile d’olive en avril 2025, en vertu de la loi sur l’urgence économique internationale. Après que la Cour suprême des États-Unis eut jugé cette mesure illégale, l’administration Trump a mis en place un droit de douane de 10 % en mars 2026, dans un cadre distinct.

« Les prix mondiaux de l’huile d’olive ont considérablement baissé, mais en raison des droits de douane, cette baisse ne profite pas aux familles américaines », a écrit M. Profaci au représentant américain au commerce en mai.

Selon les projections de la NAOOA, les consommateurs américains dépensent probablement entre 2 dollars (1,79 euro) et 3 dollars (2,68 euros) de plus par litre d’huile d’olive que dans un scénario sans droits de douane, soit une majoration d’environ 18 à 25 %.

Pour sa part, M. Profaci a déclaré que la NAOOA avait fait pression sur l’administration Trump pour que les importations d’huile d’olive extra vierge soient exemptées de droits de douane, en invoquant leur rôle dans le programme « Make America Healthy Again ».

« Ils ont accordé une exemption à l’huile de coco, mais pas à l’huile d’olive », a déclaré M. Profaci. « Je pense que la raison en est qu’ils savent que l’huile d’olive est très importante pour l’économie européenne. »