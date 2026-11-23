La production mondiale d'huile d'olive devrait atteindre 3,74 millions de tonnes au cours de la campagne 2026/27, soit une hausse de 6,4 % par rapport à la saison précédente, selon les estimations publiées lundi par le Conseil oléicole international (COI).

Cette hausse prévue, largement due à une reprise de la production européenne, devrait dépasser la croissance de la consommation et contribuer à reconstituer les stocks mondiaux d’huile d’olive. Dans le même temps, le commerce international devrait se contracter, ce qui présente des perspectives mitigées pour les producteurs et les exportateurs déjà confrontés à la pression exercée par la baisse des prix.

Ces estimations, établies à partir des données transmises par les pays membres du COI lors de leur réunion annuelle des statisticiens en novembre, indiquent que l’offre mondiale se redresse après plusieurs années de forte volatilité des marchés.

«Les dernières estimations pour la campagne 2026/27 laissent entrevoir une récolte plus importante, une demande mondiale stable et une reprise significative des stocks mondiaux», a déclaré Abderraouf Laajimi, directeur exécutif adjoint chargé des affaires opérationnelles au COI.

« Dans le même temps, la consommation reste élevée, tandis que le commerce international ralentit », a-t-il ajouté.

La production européenne, moteur de la reprise mondiale

L’Union européenne devrait produire près de 2,4 millions de tonnes d’huile d’olive, soit 63,9 % de la production mondiale.

L’Espagne, premier producteur mondial, devrait contribuer à hauteur d’environ 1,6 million de tonnes, soit près de 43 % de la production mondiale.

Ce chiffre correspond aux prévisions d’octobre du ministère espagnol de l’Agriculture, qui tablaient sur 1,603 million de tonnes, soit une hausse de 23 % par rapport à la campagne précédente. Des précipitations printanières et des conditions de floraison favorables ont soutenu ces perspectives, même si les températures estivales élevées et les conditions de récolte restent des variables importantes.

Cette hausse anticipée a déjà entraîné une intervention du gouvernement. Comme l’a rapporté Olive Oil Times au début du mois, les autorités espagnoles ont ordonné aux moulins de retenir 12 % de leur production 2026/27 hors du marché jusqu’au 30 septembre 2027, afin de stabiliser les prix.

Cette mesure, qui équivaut à environ 188 000 tonnes, a divisé le secteur. Les organisations agricoles ont généralement soutenu les efforts visant à protéger les revenus des producteurs, tandis que les embouteilleurs, les exportateurs et certains producteurs haut de gamme ont remis en question ces restrictions.

Ailleurs en Europe, les perspectives de production sont inégales.

En Grèce, les estimations du secteur tablent sur une récolte d’environ 300 000 tonnes, qui pourrait être la plus importante du pays depuis 2022/23. Les producteurs interrogés par Olive Oil Times en octobre ont fait état d’une amélioration des conditions après plusieurs saisons difficiles, en particulier dans certaines régions de Crète, même si la faiblesse des prix et les coûts d’exploitation élevés restent des sources de préoccupation.

L’Italie est confrontée à des perspectives différentes. Une estimation d’octobre rapportée par Olive Oil Times situait la production italienne entre 270 000 et 290 000 tonnes, soit environ 20 % de moins que la saison précédente. La canicule estivale prolongée a réduit les rendements dans les régions du sud, notamment dans les Pouilles, tandis que les meilleures conditions observées dans le centre et le nord de l’Italie n’ont compensé que partiellement ces pertes.

Le COI a également identifié la Turquie et la Tunisie parmi les principaux producteurs mondiaux. En Tunisie, une prévision antérieure du secteur suggérait que la production pourrait baisser à environ 300 000 tonnes, contre environ 500 000 tonnes la saison précédente, en raison de l’alternance des récoltes et des pressions liées aux conditions météorologiques.

La consommation progresse plus lentement que la production

La consommation mondiale d’huile d’olive devrait atteindre 3,42 millions de tonnes en 2026/27, soit une augmentation de seulement 0,8 % par rapport à la campagne précédente.

Le volume de production prévu dépasserait la consommation annuelle d’environ 320 000 tonnes. Bien que cet écart ne se traduise pas directement par une augmentation équivalente des stocks de fin de campagne, il corrobore les prévisions du COI concernant une reprise substantielle des stocks.

La demande devrait varier considérablement d’un marché à l’autre. La consommation dans l’Union européenne devrait augmenter de 6,6 %, tandis que celle des autres pays membres du COI devrait progresser de 3,6 %.

En revanche, la consommation dans les pays non membres de l’OIC devrait baisser de 8,3 %, ce qui suggère que la demande reste fragile sur certains marchés internationaux importants pour le secteur.

L’Espagne et l’Italie resteront les plus grands consommateurs de l’Union européenne, avec une consommation prévue de 510 000 et 497 100 tonnes, respectivement.

Le décalage entre la hausse de la production et une croissance relativement modeste de la consommation pourrait accentuer la pression sur les prix de l’huile d’olive, en particulier sur les marchés où les producteurs peinent déjà à couvrir leurs coûts de production.

En Espagne, les organisations agricoles ont averti que la baisse des prix à la production menaçait la viabilité des oliveraies traditionnelles. Un rapport publié en octobre faisait état d’une baisse annuelle de 35 % des prix de l’huile d’olive extra vierge à l’origine, passant de 4,90 € à 3,19 € le kilogramme.

Les producteurs italiens sont confrontés à des pressions similaires. Dans un récent article de l’Olive Oil Times, les producteurs ont décrit une réduction de leurs marges, les prix bas du marché se heurtant à des coûts de récolte, de main-d’œuvre et de trituration qui restent élevés.

Les États-Unis restent le premier marché d’importation

Le COI prévoit une baisse des importations mondiales d’huile d’olive de 10,5 %, à 1,152 million de tonnes en 2026/27, malgré l’augmentation prévue de la production mondiale.

Les États-Unis resteront le premier importateur, avec des achats estimés à 406 400 tonnes, soit 35,3 % des importations mondiales.

Le Brésil, le Canada, le Japon, la Chine et l’Australie devraient également figurer parmi les principales destinations de l’huile d’olive commercialisée à l’international.

Ces perspectives pour les États-Unis s’inscrivent dans un contexte de préoccupations persistantes concernant les prix de détail et la politique commerciale. En octobre, Olive Oil Times a rapporté que les droits de douane limitaient les avantages dont les consommateurs américains auraient pu bénéficier grâce à la baisse des prix internationaux de l’huile d’olive.

Joseph R. Profaci, directeur exécutif de la North American Olive Oil Association, a déclaré que les droits de douane avaient créé une barrière supplémentaire au niveau des prix pour les consommateurs, alors même que le secteur cherchait à tirer parti de l’intérêt croissant pour les bienfaits de l’huile d’olive sur la santé.

Le COI prévoit également que les importations dans l’Union européenne en provenance de pays tiers s’élèveront à environ 188 800 tonnes, l’Espagne et l’Italie représentant environ 92 % de ces achats.

Cette concentration reflète l’importance de ces deux pays non seulement en tant que producteurs et consommateurs, mais aussi en tant que transformateurs, embouteilleurs et distributeurs d’huile d’olive provenant d’autres pays producteurs.

Les exportations mondiales devraient reculer de 11,4 %

Les exportations mondiales d’huile d’olive devraient reculer de 11,4 % pour s’établir à environ 1,194 million de tonnes, avec une baisse prévue des expéditions en provenance de l’Union européenne et de la Tunisie.

La hausse des exportations de la Turquie et d’autres fournisseurs devrait compenser en partie ces baisses.

Ces perspectives marquent un changement notable pour la Tunisie, où les exportations avaient fortement augmenté au cours de la campagne agricole 2025/26. Les expéditions avaient atteint 381 200 tonnes au cours des dix premiers mois de cette campagne, soit une hausse de 50,8 % par rapport à la période correspondante de l’année précédente.

Toutefois, la dépendance persistante du pays vis-à-vis des exportations en vrac suscite des inquiétudes quant à la part de la valeur conservée par les producteurs tunisiens. Plus de 85 % de l’huile d’olive exportée au cours de cette période a été expédiée en vrac, en grande partie vers l’Espagne et l’Italie.

Au sein de l’Union européenne, l’Espagne et l’Italie devraient représenter 85,8 % des exportations d’huile d’olive vers des destinations hors de l’Union.

Les prévisions du COI mettent en évidence un défi majeur auquel est confrontée l’industrie internationale de l’huile d’olive : une reprise de la production ne se traduit pas nécessairement par de meilleurs revenus pour les producteurs.

Pour les consommateurs, une meilleure disponibilité pourrait contribuer à modérer les prix après des années de perturbations de l’approvisionnement. Pour les producteurs, en revanche, l’augmentation des récoltes, la reconstitution des stocks et le ralentissement des échanges pourraient rendre la rentabilité de plus en plus dépendante des coûts de production, de la différenciation des produits et de l’accès aux marchés.

Ces estimations restent préliminaires et sont susceptibles d’évoluer au fur et à mesure que la récolte avance. La production, la consommation et les flux commerciaux réels détermineront la part de l’excédent prévu qui sera reportée sur la campagne agricole suivante.